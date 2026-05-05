New York: giornata negativa in Borsa per Paypal

(Teleborsa) - A picco la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili , che presenta un pessimo -10,14%.



L'andamento di Paypal nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di breve periodo di Paypal mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 45,93 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 44,57. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 47,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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