Wall Street in rialzo sostenuta da trimestrali e raffreddamento tensioni Iran

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, che chiude in positivo in scia ad una serie di risultati trimestrali migliori delle attese e del raffreddamento delle tensioni fra USA ed Iran. Teheran ha confermato che vi sono progressi nelle trattative, mentre il Presidente Trump ha sospeso il programma "Project Freedom" ad Hormuz, in attesa di sviluppi positivi dei negoziati. Questo ha fatto ritracciare il petrolio sotto i 110 dollari al barile.



Il Dow Jones chiude in rialzo dello 0,73%; giornata di guadagni per l' S&P-500 , che termina la giornata a 7.259 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+1,31%); in denaro l' S&P 100 (+0,86%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti materiali (+1,67%), informatica (+1,63%) e beni industriali (+0,86%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Caterpillar (+3,41%), Apple (+2,66%), Cisco Systems (+1,80%) e Amgen (+1,77%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su United Health , che ha archiviato la seduta a -1,86%.



Sostanzialmente debole Visa , che registra una flessione dell'1,47%.



Si muove sotto la parità American Express , evidenziando un decremento dell'1,02%.



Contrazione moderata per Nvidia , che soffre un calo dello 1,00%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Intel (+12,95%), Micron Technology (+11,11%), Qualcomm (+10,80%) e Lam Research (+6,66%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Shopify , che ha chiuso a -15,63%.



Crolla Paypal , con una flessione del 7,74%.



Vendite a piene mani su Palantir Technologies , che soffre un decremento del 6,93%.



Pessima performance per Charter Communications , che registra un ribasso del 4,30%.





Condividi

```