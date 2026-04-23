Milano 17:35
47.907 +0,26%
Nasdaq 18:21
26.923 -0,05%
Dow Jones 18:21
49.391 -0,20%
Londra 17:35
10.457 -0,19%
Francoforte 17:35
24.155 -0,16%

New York: giornata negativa in Borsa per Bio-Techne

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per Bio-Techne
In forte ribasso il produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici, che mostra un -10,74%.
Condividi
```