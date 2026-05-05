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New York: Huntington Ingalls Industries in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: Huntington Ingalls Industries in forte calo
Ribasso scomposto per il principale costruttore di navi militari negli Stati Uniti, che esibisce una perdita secca del 10,40% sui valori precedenti.
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