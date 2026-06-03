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New York: netto calo registrato da Global Payments

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da Global Payments
Si muove in perdita il fornitore di soluzioni e servizi di pagamento, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,22% sui valori precedenti.
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