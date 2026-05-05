New York: netto calo registrato da Leidos Holdings

(Teleborsa) - A picco la società che offre soluzioni nei mercati della difesa, dell'intelligence, civile e sanitario , che presenta un pessimo -5,32%.



L'andamento di Leidos Holdings nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro di medio periodo di Leidos Holdings ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 149,6 USD. Primo supporto individuato a 136,4. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 162,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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