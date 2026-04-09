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Pesante sul mercato di New York CF Industries Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York CF Industries Holdings
Ribasso per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che tratta in perdita del 5,85% sui valori precedenti.
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