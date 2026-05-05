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Leidos Holdings, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Leidos Holdings, quotazioni in calo a New York
Scende sul mercato la società che offre soluzioni nei mercati della difesa, dell'intelligence, civile e sanitario, che soffre con un calo del 5,32%.
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