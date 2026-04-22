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New York: violenta contrazione per United Airlines Holdings
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Trasporti
22 aprile 2026 - 18.00
A picco la
holding di compagnie aeree
, che presenta un pessimo -6,88%.
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