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New York: violenta contrazione per United Airlines Holdings

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
New York: violenta contrazione per United Airlines Holdings
A picco la holding di compagnie aeree, che presenta un pessimo -6,88%.
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