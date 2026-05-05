New York: spinge in avanti Waters

(Teleborsa) - Grande giornata per la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici , che sta mettendo a segno un rialzo dell'11,53%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Waters mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,31%, rispetto a +1,12% dell' indice del basket statunitense ).





Lo scenario tecnico di Waters mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 331,8 USD con area di resistenza individuata a quota 344,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 326,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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