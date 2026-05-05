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New York: amplia l'ascesa Waters

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia l'ascesa Waters
Ottima performance per la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici, che scambia in rialzo dell'11,53%.
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