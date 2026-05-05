New York: su di giri Du Pont de Nemours

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda chimica tra le più note al mondo , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,97%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Du Pont de Nemours rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico del gruppo di Wilmington che ha inventato il nylon segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 46,73 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 50,75. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 44,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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