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Borsa: Su di giri Shanghai, in forte rialzo dell'1,99% alle 05:48

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Shanghai, in forte rialzo dell'1,99% alle 05:48
Shanghai mostra una performance dell'1,99% alle 05:48 e tratta a 4.066,45 punti.
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