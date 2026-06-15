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Borsa: Su di giri Shanghai, in forte rialzo dell'1,99% alle 05:48
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15 giugno 2026 - 05.48
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Shanghai mostra una performance dell'1,99% alle 05:48 e tratta a 4.066,45 punti.
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