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New York: su di giri KLA-Tencor

Migliori e peggiori, In breve
New York: su di giri KLA-Tencor
Protagonista la compagnia tecnologica americana, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,60%.
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