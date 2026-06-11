Milano
16:40
50.658
+1,26%
Nasdaq
16:40
28.855
+1,22%
Dow Jones
16:40
50.265
+0,69%
Londra
16:40
10.344
+0,86%
Francoforte
16:40
24.265
+0,29%
Giovedì 11 Giugno 2026, ore 16.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: su di giri KLA-Tencor
New York: su di giri KLA-Tencor
Migliori e peggiori
,
In breve
11 giugno 2026 - 16.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Protagonista la
compagnia tecnologica americana
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,60%.
Condividi
Leggi anche
New York: in bella mostra KLA-Tencor
New York: in bella mostra KLA-Tencor
New York: accelera KLA-Tencor
New York: KLA-Tencor sale verso 2.021,8 USD
Titoli e Indici
KLA
+7,74%
Altre notizie
A New York corre KLA-Tencor
New York: in acquisto KLA-Tencor
New York: acquisti a mani basse su KLA-Tencor
New York: acquisti a mani basse su KLA-Tencor
New York: senza freni KLA-Tencor
New York: su di giri Intel
Guide
Risiko Bancario 2026: MPS dice addio a Siena e diventa l'ago della bilancia
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com'è cambiata la situazione?
leggi tutto