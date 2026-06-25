New York: su di giri Teradyne

(Teleborsa) - Protagonista la società che produce i tester di circuiti integrati , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,01%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Teradyne rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Teradyne . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 468,6 USD, con il supporto più immediato individuato in area 432,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 411,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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