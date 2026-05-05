Parigi: balza in avanti Orange

(Teleborsa) - Bene la società di tlc , con un rialzo del 2,91%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Orange più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 18,29 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 18,05. L'equilibrata forza rialzista della multinazionale delle tlc è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 18,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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