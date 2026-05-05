Milano 17:40
48.558 +2,27%
Nasdaq 20:28
28.060 +1,47%
Dow Jones 20:28
49.305 +0,74%
Londra 17:40
10.219 -1,40%
Francoforte 17:35
24.402 +1,71%

Parigi: balza in avanti EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti EssilorLuxottica
Bene il gruppo di occhialeria, con un rialzo del 2,04%.
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