Parigi: andamento negativo per Orange
(Teleborsa) - Pressione sulla società di tlc, che tratta con una perdita dell'1,82%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Orange, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, la multinazionale delle tlc è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 17,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,68. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,22.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```