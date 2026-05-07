Parigi: andamento negativo per Orange

(Teleborsa) - Pressione sulla società di tlc , che tratta con una perdita dell'1,82%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Orange , che fa peggio del mercato di riferimento.





Tecnicamente, la multinazionale delle tlc è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 17,95 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,68. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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