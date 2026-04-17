Parigi: scambi negativi per Orange
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di tlc, che mostra un decremento del 2,40%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Orange rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve della multinazionale delle tlc è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,42. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,84.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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