Parigi: scambi negativi per Orange

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di tlc , che mostra un decremento del 2,40%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Orange rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve della multinazionale delle tlc è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,42. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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