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Parigi: scambi negativi per Orange

Migliori e peggiori
Parigi: scambi negativi per Orange
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di tlc, che mostra un decremento del 2,40%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Orange rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve della multinazionale delle tlc è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,13 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,42. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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