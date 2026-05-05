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Piazza Affari: giornata depressa per il comparto telecomunicazioni in Italia

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Piazza Affari: giornata depressa per il comparto telecomunicazioni in Italia
Perde terreno l'indice del settore telecomunicazioni, che retrocede a 13.014,46 punti, ritracciando dello 0,88%.
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