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Piazza Affari: calo per il comparto telecomunicazioni in Italia

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Piazza Affari: calo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Giornata negativa per l'indice del settore telecomunicazioni, che continua la seduta a 14.772,72 punti, in calo dell'1,24%.
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