Crolla a New York CDW

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore americano di prodotti hardware e software , che esibisce una perdita secca del 18,99% sui valori precedenti.



L'andamento di CDW nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di breve periodo di CDW sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 122,9 USD. Possibile una discesa fino al bottom 104,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 141,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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