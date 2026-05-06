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Crolla a New York Diamondback Energy

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York Diamondback Energy
Ribasso scomposto per il produttore americano di petrolio e gas naturale, che esibisce una perdita secca del 4,79% sui valori precedenti.
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