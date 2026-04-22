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Crolla a New York General Electric

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York General Electric
Scende sul mercato la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi, che soffre con un calo del 6,15%.
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