Crolla a New York United Airlines Holdings
(Teleborsa) - Retrocede molto la holding di compagnie aeree, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Airlines Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di United Airlines Holdings confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 97,36 USD con primo supporto visto a 86,97. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 83,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```