Madrid: balza in avanti Caixabank

(Teleborsa) - Scambia in profit la banca spagnola , che lievita dell'1,90%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caixabank rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' istituto di credito spagnolo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 11,05 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,92. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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