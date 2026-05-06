Madrid: balza in avanti Caixabank
(Teleborsa) - Scambia in profit la banca spagnola, che lievita dell'1,90%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caixabank rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'istituto di credito spagnolo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 11,05 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,92. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11,18.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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