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Piazza Affari: balza in avanti Ariston Holding

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti Ariston Holding
Balza in avanti il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,46%.
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