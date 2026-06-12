Madrid: risultato positivo per Caixabank

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca spagnola , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,33%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell' Ibex 35 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo status tecnico di Caixabank è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 11,77 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 11,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 11,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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