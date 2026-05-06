New York: i venditori si accaniscono su Insulet Corporation
(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda che produce dispositivi medici innovativi, che mostra un -10,72%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Insulet Corporation, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Insulet Corporation mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 142,9 USD con area di resistenza individuata a quota 162,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 136,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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