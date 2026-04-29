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/ New York: sell-off per Insulet Corporation
New York: sell-off per Insulet Corporation
Migliori e peggiori
,
In breve
29 aprile 2026 - 20.00
Ribasso per l'
azienda che produce dispositivi medici innovativi
, che tratta in perdita dell'8,52% sui valori precedenti.
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