New York: mette il turbo Healthpeak Properties
(Teleborsa) - Rialzo per il fondo d'investimento immobiliare, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 14,51%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Healthpeak Properties evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Healthpeak Properties rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Healthpeak Properties ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 19,72 USD. Supporto a 17,46. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 21,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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