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Borsa: Exploit per Shanghai (+1,52%)

L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 4.026,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Exploit per Shanghai (+1,52%)
Mette il turbo l'indice della Borsa cinese, che tratta in rialzo dell'1,52%, a quota 4.026,63 in apertura.
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