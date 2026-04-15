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Borsa: Exploit per Shanghai (+1,52%)
L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 4.026,63 punti
In breve
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Finanza
15 aprile 2026 - 03.38
Mette il turbo l'indice della Borsa cinese, che tratta in rialzo dell'1,52%, a quota 4.026,63 in apertura.
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