New York: nuovo spunto rialzista per Nvidia
(Teleborsa) - Bene il chipmaker, con un rialzo del 3,64%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Nvidia rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 205,4 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 200,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 196,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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