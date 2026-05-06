New York: preme sull'acceleratore KLA-Tencor

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia tecnologica americana , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,42%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di KLA-Tencor , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di KLA-Tencor , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.829,3 USD. Primo supporto visto a 1.774,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.739,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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