New York: in forte denaro KLA-Tencor

(Teleborsa) - Effervescente la compagnia tecnologica americana , che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,92%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di KLA-Tencor evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso KLA-Tencor rispetto all'indice.





Lo scenario di breve periodo di KLA-Tencor evidenzia un declino dei corsi verso area 256,4 USD con prima area di resistenza vista a 278,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 241,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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