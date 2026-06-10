Milano 17:35
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Nasdaq 19:28
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Dow Jones 19:28
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Londra 17:35
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Francoforte 17:37
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A New York corre KLA-Tencor

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre KLA-Tencor
Seduta decisamente positiva per la compagnia tecnologica americana, che tratta in rialzo del 5,01%.
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