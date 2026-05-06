Milano 17:35
49.697 +2,35%
Nasdaq 21:56
28.592 +2,06%
Dow Jones 21:56
49.965 +1,35%
Londra 17:35
10.439 +2,15%
Francoforte 17:35
24.919 +2,12%

New York: risultato positivo per 3M

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per 3M
Balza in avanti il colosso industriale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,70%.
Condividi
```