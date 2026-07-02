New York: positiva la giornata per Walt Disney

(Teleborsa) - Seduta positiva per il creatore di Mickey Mouse , che avanza bene del 2,58%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Walt Disney , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico del colosso dell'intrattenimento segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 96,49 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 99,14. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 94,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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