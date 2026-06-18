Milano 17:35
52.688 +0,18%
Nasdaq 21:25
30.363 +2,33%
Dow Jones 21:25
51.607 +0,22%
Londra 17:40
10.400 -1,04%
Francoforte 17:35
25.027 +0,37%

New York: andamento rialzista per Walt Disney

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento rialzista per Walt Disney
Punta con decisione al rialzo la performance del creatore di Mickey Mouse, con una variazione percentuale del 3,33%.
Condividi
```