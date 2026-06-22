New York: andamento negativo per Walt Disney

(Teleborsa) - Retrocede il creatore di Mickey Mouse , con un ribasso del 2,02%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Walt Disney mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,75%, rispetto a +1,01% dell' indice americano ).





La tendenza di breve del colosso dell'intrattenimento è in rafforzamento con area di resistenza vista a 103,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 100,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 106,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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