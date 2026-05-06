Milano 17:35
49.697 +2,35%
Nasdaq 21:57
28.591 +2,06%
Dow Jones 21:57
49.949 +1,32%
Londra 17:35
10.439 +2,15%
Francoforte 17:35
24.919 +2,12%

New York: su di giri Lam Research

Migliori e peggiori, In breve
New York: su di giri Lam Research
Brilla il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che passa di mano con un aumento del 7,41%.
Condividi
```