New York: pioggia di acquisti su Lam Research
(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,15%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Lam Research mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,21%, rispetto a +3,95% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Lam Research. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lam Research evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 339,1 USD. Primo supporto a 324,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 315,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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