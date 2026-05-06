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Parigi: spinge in avanti Safran

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: spinge in avanti Safran
Protagonista la società ingegneristica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,51%.
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