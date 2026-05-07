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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,42%

SSE a 4.170,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,42%
Indice SSE +1,42% a quota 4.170,75 all'apertura pomeridiana.
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