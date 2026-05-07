Francoforte: mette il turbo Henkel

(Teleborsa) - Protagonista il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,82%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Henkel più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo della società specializzata in prodotti chimici si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 66,54 Euro. Supporto stimato a 65,24. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 67,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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