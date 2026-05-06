Francoforte: mette il turbo Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Rialzo per la holding impegnata nel settore automobilistico , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,00%.



La tendenza ad una settimana di Porsche Automobil Holding è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Porsche Automobil Holding mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 31,56 Euro con area di resistenza individuata a quota 32,69. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 30,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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