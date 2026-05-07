Gas, indice IGI scende a 44,5 euro/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 7 maggio è pari a 44,50 euro/MWh, in ribasso rispetto al 6 maggio attestatosi a 48,22 euro/MWh.



L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

Condividi

```