GOLD del 6/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 maggio
Vigoroso rialzo per il metallo giallo, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,92%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4.745,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4.579,4. L'equilibrata forza rialzista dell'oro è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4.912,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)