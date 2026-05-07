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Londra: balza in avanti InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, Turismo
Londra: balza in avanti InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo che gestisce alberghi, in guadagno del 3,19% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a InterContinental Hotels Group rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, InterContinental Hotels Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 151,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 148,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 154,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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