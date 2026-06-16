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Londra: positiva la giornata per ConvaTec Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per ConvaTec Group
Balza in avanti la società di prodotti e tecnologie medicali, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,16%.
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